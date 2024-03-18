Странный выбор. Звезда Манчестер Сити задумывался о смене вида спорта

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва признался, что подумывал о смене вида спорта. Правда, футболист довольно быстро понял для себя, что это не для него.

«Я думал о том, чтобы играть в регби, но потом посмотрел на себя в зеркало и понял, что лучше этого не делать», – сказал футболист в подкасте «Isto Gozar Com Quem Trabalha».

Добавим, что антропометрические данные Силвы (173 см роста и 64 кг веса) навряд ли позволили бы португальцу добиться хоть каких-то успехов в регби на профессиональном уровне. А вот в футболе дела у него идут куда успешнее – за свою карьеру Бернарду завоевал 20 трофеев на клубном и международном уровнях.