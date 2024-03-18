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  4. Ярослав ПРОЦЕНКО: «Было рассечение. Зашили, залатали. Шип в шею попал»
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 14:54 |
186
0

Ярослав ПРОЦЕНКО: «Было рассечение. Зашили, залатали. Шип в шею попал»

Вратарь «Металлиста 1925» рассказал о своей травме

18 марта 2024, 14:54 |
186
0
Ярослав ПРОЦЕНКО: «Было рассечение. Зашили, залатали. Шип в шею попал»
ФК Металлист 1925. Ярослав Проценко

Вратарь харьковского «Металлиста 1925» Ярослав Проценко прокомментировал разгромное поражение от львовского «Руха» (1:4) в матче 21-го тура УПЛ, а также рассказал о своей травме.

– Как твое самочувствие, что случилось на поле?

– Случился игровой момент, просто был стык. Так получилось, что шипами соперник ударил меня по подбородку и дальше по касательной прошло немножко. Ну, ничего, рассечение было, его зашили, залатали, все хорошо. Нет головокружения, без того, что шип в шею попал, все нормально.

– Какие твои впечатления от сегодняшнего матча?

– Если коротко, по словам тренера, соперники нас перебегали и от этого дальше все у нас не сложилось. Мы знали, что будет боевая игра, что будет много единоборств и, к сожалению, в этом компоненте мы не смогли оказаться сильнее.

– Как ты считаешь, какая причина такого большого количества пропущенных мячей?

– Сейчас, если честно, очень тяжело анализировать сразу после игры. Мы вместе играем не так много времени, поэтому, лично мне тяжело анализировать.

– По твоим ощущениям, действительно ли команда морально подсела после первого пропущенного гола?

– Конечно, всегда неприятно проигрывать и очень тяжело в любом случае. Но, я думаю, что нужно всегда искать внутренние резервы и внутреннюю мотивацию, чтобы пытаться переломить ход игры. Сегодня нам это не удалось, после первого пенальти соперники нам сразу второй гол забили. Ты, вроде, пытаешься где-то что-то достать, что-то сделать, но тебя, грубо говоря, прибивают за это – немножко тяжело от этого.

– Какое настроение сейчас в раздевалке, что говорил главный тренер?

– То, что было в раздевалке, оно остается в раздевалке. Но, конечно, неприятно, очень тяжело. Эта безвыигрышная серия продолжается, не все хорошо, не все приятно. Грустно сейчас из-за этого.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух
Источник ФК Металлист 1925
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