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  4. ВИДЕО. Матч в Аргентине был остановлен из-за приступа у футболиста
Аргентина
18 марта 2024, 14:44 |
720
0

ВИДЕО. Матч в Аргентине был остановлен из-за приступа у футболиста

Поединок будет доигран позже

18 марта 2024, 14:44 |
720
0
ВИДЕО. Матч в Аргентине был остановлен из-за приступа у футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Альтамирано

Матч 11-го тура чемпионата Аргентины между «Эстудиантесом» и «Бокой Хуниорс» был остановлен.

На 27-й минуте встречи хавбек хозяев Хавьер Альтамирано упал на поле из-за приступа. После некоторой паузы матч был остановлен. Доиграют его позже.

Игрока «Эстудиантеса» отправили в больницу. Позднее диктор сообщил, что Альтамирано находится под присмотром врачей и уже пришел в сознание. Отметим,что атакующий полузащитник Альтамирано перешел в «Эстудиантес» в августе 2023 года из чилийского «Уачипато», в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей и забил 1 мяч.

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Эстудиантес Бока Хуниорс
Источник Twitter
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