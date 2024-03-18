ВИДЕО. Матч в Аргентине был остановлен из-за приступа у футболиста

Матч 11-го тура чемпионата Аргентины между «Эстудиантесом» и «Бокой Хуниорс» был остановлен.

На 27-й минуте встречи хавбек хозяев Хавьер Альтамирано упал на поле из-за приступа. После некоторой паузы матч был остановлен. Доиграют его позже.

Игрока «Эстудиантеса» отправили в больницу. Позднее диктор сообщил, что Альтамирано находится под присмотром врачей и уже пришел в сознание. Отметим,что атакующий полузащитник Альтамирано перешел в «Эстудиантес» в августе 2023 года из чилийского «Уачипато», в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей и забил 1 мяч.