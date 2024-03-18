Президент ФИФА отреагировал на бойню футболистов с фанатами в Турции

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на массовую драку после окончания матча 30-го тура турецкой Суперлиги между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3).

«Насилие, которое мы наблюдали после матча турецкого чемпионата между «Трабзонспором» и «Фенербахче», абсолютно неприемлемо — на поле или вне его, ему нет места ни в нашем спорте, ни в обществе.

Я говорил это раньше и скажу снова: в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы участвовать в игре, которая приносит радость стольким людям по всему миру», – приводит слова Инфантино пресс-служба организации.

Добавим, что по итогам вопиющего инцидента правоохранители задержали 12 человек. «В отношении выявленных на данный момент лиц возбуждены судебные и административные дела. Расследование продолжается», — написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своей социальной сети.