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Турция
18 марта 2024, 14:00 | Обновлено 18 марта 2024, 14:01
1082
0

Президент ФИФА отреагировал на бойню футболистов с фанатами в Турции

По итогам вопиющего инцидента правоохранители задержали 12 человек

18 марта 2024, 14:00 | Обновлено 18 марта 2024, 14:01
1082
0
Президент ФИФА отреагировал на бойню футболистов с фанатами в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на массовую драку после окончания матча 30-го тура турецкой Суперлиги между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3).

«Насилие, которое мы наблюдали после матча турецкого чемпионата между «Трабзонспором» и «Фенербахче», абсолютно неприемлемо — на поле или вне его, ему нет места ни в нашем спорте, ни в обществе.

Я говорил это раньше и скажу снова: в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы участвовать в игре, которая приносит радость стольким людям по всему миру», – приводит слова Инфантино пресс-служба организации.

Добавим, что по итогам вопиющего инцидента правоохранители задержали 12 человек. «В отношении выявленных на данный момент лиц возбуждены судебные и административные дела. Расследование продолжается», — написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своей социальной сети.

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Фенербахче Трабзонспор драка с болельщиками чемпионат Турции по футболу фанаты Джанни Инфантино ФИФА
Источник ФИФА
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