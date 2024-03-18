Игрок юношеской сборной Украины перешел в испанский клуб
Максим Деркач будет выступать в Испании
Как стало известно Sport.ua, игрок юношеских сборных Украины 18-летний Максим Деркач станет игроком клуба «Райо Махадаонда».
Контракт будет подписан до конца сезона с опцией продления сотрудничества. Делами Деркача занимается Роман Зозуля. Последним клубом Зозули как раз был «Райо Махадаонда».
Украинский футболист пробовал свои силы на просмотре в «Леванте», но не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Последним клубом Деркача был португальский «Эшторил». Зимой Максим разорвал соглашение с клубом и стал свободным агентом.
Максим Деркач является воспитанником «Шахтера». После войны оказался в Испании. Стабильно вызывался в сборную Украины 2005 года рождения. Действует на позиции вингера.
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