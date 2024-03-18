Игрок юношеской сборной Украины перешел в испанский клуб

Как стало известно Sport.ua, игрок юношеских сборных Украины 18-летний Максим Деркач станет игроком клуба «Райо Махадаонда».

Контракт будет подписан до конца сезона с опцией продления сотрудничества. Делами Деркача занимается Роман Зозуля. Последним клубом Зозули как раз был «Райо Махадаонда».

Украинский футболист пробовал свои силы на просмотре в «Леванте», но не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Последним клубом Деркача был португальский «Эшторил». Зимой Максим разорвал соглашение с клубом и стал свободным агентом.

Максим Деркач является воспитанником «Шахтера». После войны оказался в Испании. Стабильно вызывался в сборную Украины 2005 года рождения. Действует на позиции вингера.