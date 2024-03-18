Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Все эмоции оставили на поле»

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

– Финальный свисток зафиксировал победу «Кривбасса». Даниил, какие эмоции после игры?

– Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, семьи наших фанатов, наших Героев, которые пришли нас поддержать, и Трибуну Героев. Большая благодарность от всей команды и низкий поклон.

– Спасибо тебе. Как сложилась сегодня игра?

– Было трудно, ведь соперник – опытный хороший коллектив. Спасибо Богу, что мы получили эти три очка и движемся дальше.

– Какие эмоции бушевали в раздевалке после матча?

– Если честно, все эмоции оставили на поле. Сейчас хочется немного отдохнуть. То, что мы вырвали победу в конце матча, это очень круто и невероятно.

– «Кривбасс» долго не мог отличиться. Не было такого момента психологически, когда казалось, что усилия напрасны и матч закончится 0:0?

– Сказать, что опускались руки точно не могу. Мы всегда до последнего верим в себя, команду. Тем более, знали, что играем при поддержке родных болельщиков, которые также верят в нас, горячо поддерживают, очень сильно мотивируют и гонят вперед. Спасибо также Бизи, что он помог команде и своим голом принес три очка.