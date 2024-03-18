«Мы же не Франция». Фанаты сборной Англии раскритиковали новую форму
Не всем понравился второй комплект экипировки
В понедельник сборная Англии представила новую форму к чемпионату Европы 2024.
Новая домашняя футболка с темно-синей окантовкой воротника и темно-синими боковыми панелями получила в целом положительные отзывы в социальных сетях.
В отличие от предыдущего полностью красного дизайна, новый выездной комплект имеет глубокий фиолетовый цвет с графическими боковыми панелями, в которых представлены «семь различных цветов с акцентом на английскую моду».
Некоторые болельщики отметили, что предпочитают более традиционную красную выездную футболку сборной Англии.
Один болельщик написал: «Кто-нибудь еще скучает по красной форме сборной Англии?».
Второй ответил: «Да, наш флаг красно-белый. Это всегда должен быть цвет нашей футболки».
Третий добавил: «Бело-красный флаг должен быть всегда, мы же не Франция».
Четвертый написал: «Да, на 100 процентов, но не жертвуя белым и синим. Я хочу добавить красный цвет, а не заменять им синий».
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