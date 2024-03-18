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  4. «Мы же не Франция». Фанаты сборной Англии раскритиковали новую форму
Чемпионат Европы
18 марта 2024, 13:06 |
1429
1

«Мы же не Франция». Фанаты сборной Англии раскритиковали новую форму

Не всем понравился второй комплект экипировки

18 марта 2024, 13:06 |
1429
1
«Мы же не Франция». Фанаты сборной Англии раскритиковали новую форму
twitter.com/England

В понедельник сборная Англии представила новую форму к чемпионату Европы 2024.

Новая домашняя футболка с темно-синей окантовкой воротника и темно-синими боковыми панелями получила в целом положительные отзывы в социальных сетях.

В отличие от предыдущего полностью красного дизайна, новый выездной комплект имеет глубокий фиолетовый цвет с графическими боковыми панелями, в которых представлены «семь различных цветов с акцентом на английскую моду».

Некоторые болельщики отметили, что предпочитают более традиционную красную выездную футболку сборной Англии.

Один болельщик написал: «Кто-нибудь еще скучает по красной форме сборной Англии?».

Второй ответил: «Да, наш флаг красно-белый. Это всегда должен быть цвет нашей футболки».

Третий добавил: «Бело-красный флаг должен быть всегда, мы же не Франция».

Четвертый написал: «Да, на 100 процентов, но не жертвуя белым и синим. Я хочу добавить красный цвет, а не заменять им синий».

my-zhe-ne-frantsiya-fanaty-sbornoy-anglii-raskritikovali-novuyu-formu
my-zhe-ne-frantsiya-fanaty-sbornoy-anglii-raskritikovali-novuyu-formu-foto-1
my-zhe-ne-frantsiya-fanaty-sbornoy-anglii-raskritikovali-novuyu-formu-foto-2
my-zhe-ne-frantsiya-fanaty-sbornoy-anglii-raskritikovali-novuyu-formu-foto-3
my-zhe-ne-frantsiya-fanaty-sbornoy-anglii-raskritikovali-novuyu-formu-foto-4
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Источник Sport Bible
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Комментарии 1
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pol-55
І тут на груповій в центрі-центровий,ще є на островах англосакси.
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