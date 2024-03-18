«Мы же не Франция». Фанаты сборной Англии раскритиковали новую форму

В понедельник сборная Англии представила новую форму к чемпионату Европы 2024.

Новая домашняя футболка с темно-синей окантовкой воротника и темно-синими боковыми панелями получила в целом положительные отзывы в социальных сетях.

В отличие от предыдущего полностью красного дизайна, новый выездной комплект имеет глубокий фиолетовый цвет с графическими боковыми панелями, в которых представлены «семь различных цветов с акцентом на английскую моду».

Некоторые болельщики отметили, что предпочитают более традиционную красную выездную футболку сборной Англии.

Один болельщик написал: «Кто-нибудь еще скучает по красной форме сборной Англии?».

Второй ответил: «Да, наш флаг красно-белый. Это всегда должен быть цвет нашей футболки».

Третий добавил: «Бело-красный флаг должен быть всегда, мы же не Франция».

Четвертый написал: «Да, на 100 процентов, но не жертвуя белым и синим. Я хочу добавить красный цвет, а не заменять им синий».