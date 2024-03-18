Саудовская Аравия. Аль-Хиляль лидирует с отрывом в 12 очков от Роналду и Ко

В уик-энд состоялись матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль и Аль-Иттихад одержали победы, добавив по 3 очка в турнирную таблицу.

Аль-Раед, команда Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, разошлась миром с Аль-Таавун (0:0).

В турнирной таблице перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср (командой португальца Криштиану Роналду) составляет 12 очков за 10 туров до финиша турнира (68 очков против 56).

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур. 16 марта

Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:4

Голы: Аль-Найдж, 6, Аль-Шарфа, 66 – Хамдалла, 39 (пен), 74, Жота, 45+4, Аль-Гамди, 64

Аль-Хиляль – Дамак – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 79, Мишаэл, 90+3 – Антолич, 86

Аль-Раед – Аль-Таавун – 0:0

Турнирная таблица