Саудовская Аравия. Аль-Хиляль лидирует с отрывом в 12 очков от Роналду и Ко
В уик-энд состоялись матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии
В уик-энд состоялись матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль и Аль-Иттихад одержали победы, добавив по 3 очка в турнирную таблицу.
Аль-Раед, команда Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, разошлась миром с Аль-Таавун (0:0).
В турнирной таблице перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср (командой португальца Криштиану Роналду) составляет 12 очков за 10 туров до финиша турнира (68 очков против 56).
Чемпионат Саудовской Аравии
24-й тур. 16 марта
Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:4
Голы: Аль-Найдж, 6, Аль-Шарфа, 66 – Хамдалла, 39 (пен), 74, Жота, 45+4, Аль-Гамди, 64
Аль-Хиляль – Дамак – 2:1
Голы: Аль-Давсари, 79, Мишаэл, 90+3 – Антолич, 86
Аль-Раед – Аль-Таавун – 0:0
Турнирная таблица
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