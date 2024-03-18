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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раед
16.03.2024 21:00 – FT 0 : 0
Аль-Таавун
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Саудовская Аравия
18 марта 2024, 12:12 | Обновлено 18 марта 2024, 12:47
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0

Саудовская Аравия. Аль-Хиляль лидирует с отрывом в 12 очков от Роналду и Ко

В уик-энд состоялись матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии

18 марта 2024, 12:12 | Обновлено 18 марта 2024, 12:47
233
0
Саудовская Аравия. Аль-Хиляль лидирует с отрывом в 12 очков от Роналду и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine

В уик-энд состоялись матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль и Аль-Иттихад одержали победы, добавив по 3 очка в турнирную таблицу.

Аль-Раед, команда Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, разошлась миром с Аль-Таавун (0:0).

В турнирной таблице перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср (командой португальца Криштиану Роналду) составляет 12 очков за 10 туров до финиша турнира (68 очков против 56).

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур. 16 марта

Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:4

Голы: Аль-Найдж, 6, Аль-Шарфа, 66 – Хамдалла, 39 (пен), 74, Жота, 45+4, Аль-Гамди, 64

Аль-Хиляль – Дамак – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 79, Мишаэл, 90+3 – Антолич, 86

Аль-Раед – Аль-Таавун – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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