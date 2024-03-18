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  4. Джихад БИЗИМАНА: «Посвящаю свой гол главному тренеру»
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 12:45 |
213
0

Джихад БИЗИМАНА: «Посвящаю свой гол главному тренеру»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом»

18 марта 2024, 12:45 |
213
0
Джихад БИЗИМАНА: «Посвящаю свой гол главному тренеру»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

– Джихад, наши поздравления, с победой! Сегодня именно ты забил победный гол, поэтому поделись своими эмоциями и ощущениями.

– Большое спасибо за поздравления. Это был невероятно важный гол для «Кривбасса», поэтому я очень счастлив за свою команду, за всех кто был рядом с нами. Я считаю, что это была действительно очень тяжелая игра, но, тем не менее, в концовке, мы смогли получить заветные очки. Поэтому мы очень счастливы.

– Как ты уже говорил, эта игра была непростой. Почему было так трудно?

– В футболе мы ожидаем такие противостояния. Можно сказать, что благодаря таким боевым поединкам мы становимся только сильнее. Первый тайм для каждого из нас был не очень удачным. Но в перерыве мы подбодрили друг друга. Конечно, команда приложила много усилий ради этой победы, старались создавать побольше моментов во втором тайме. Считаю, что второй тайм мы провели намного сильнее.

– Кому ты посвятил этот гол?

– В первую очередь, я посвятил этот гол своему главному тренеру, затем всем партнерам по команде. Конечно, моей семье также. Я могу сказать, что посвятил этот гол каждому, но, в первую очередь, все же моему наставнику.

– Поделись, какая атмосфера царила в раздевалке после такой памятной победы?

– После таких невероятных голов на последних минутах матча атмосфера в раздевалке всегда нереальная. Все счастливы. Подобные тяжелые противостояния у нас уже были в этом сезоне. Например, против «Александрии» игра также была очень тяжелой. Поэтому сегодня, мы снова противостояли непростому сопернику. Но самое важное, это не сдаваться, продолжать играть до конца. В конце мы создали два классных момента, не забили, но не опустили рук, и боролись до конца и в итоге достигли своего.

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Джихад Бизимана чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос
Источник ФК Кривбасс
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