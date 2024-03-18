Рейтинг ATP. Алькарас сохранил вторую позицию, Зверев обошел Рублева
Каспер Рууд опередил Хуберта Хуркача
Две прошлые недели мужчины провели на кортах хардового Мастерса в Индиан-Уэллс.
Титул удалось защитить испанцу Карлосу Алькарасу, благодаря этому он сохранил вторую позицию в мировом рейтинге. В первой десятке состоялось два изменения: Александр Зверев обошел Андрея Рублева, а Каспер Рууд опередил Хуберта Хуркача.
Топ-10 рейтинга ATP
Лучшие из украинцев по результатом этих двух недель немного просели. Виталий Сачко потерял 4 места, Илья Марченко – 23, Эрик Ваншельбойм – 5, Алексей Крутых – 4. Также «в минусе» оказались Юрий Джавакян, Вячеслав Белинский и Олег Приходько. Улучшили свое положение Вадим Урсу, Георгий Кравченко и Вячеслав Орлов.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке Алькарас вышел на третью позицию, Алекс де Минаур опустился на пятую. Новак Джокович выпал из топ-8.
Чемпионская гонка ATP
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