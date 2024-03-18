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  4. Рейтинг ATP. Алькарас сохранил вторую позицию, Зверев обошел Рублева
ATP
18 марта 2024, 09:53 | Обновлено 18 марта 2024, 09:54
165
0

Рейтинг ATP. Алькарас сохранил вторую позицию, Зверев обошел Рублева

Каспер Рууд опередил Хуберта Хуркача

18 марта 2024, 09:53 | Обновлено 18 марта 2024, 09:54
165
0
Рейтинг ATP. Алькарас сохранил вторую позицию, Зверев обошел Рублева
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Две прошлые недели мужчины провели на кортах хардового Мастерса в Индиан-Уэллс.

Титул удалось защитить испанцу Карлосу Алькарасу, благодаря этому он сохранил вторую позицию в мировом рейтинге. В первой десятке состоялось два изменения: Александр Зверев обошел Андрея Рублева, а Каспер Рууд опередил Хуберта Хуркача.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие из украинцев по результатом этих двух недель немного просели. Виталий Сачко потерял 4 места, Илья Марченко – 23, Эрик Ваншельбойм – 5, Алексей Крутых – 4. Также «в минусе» оказались Юрий Джавакян, Вячеслав Белинский и Олег Приходько. Улучшили свое положение Вадим Урсу, Георгий Кравченко и Вячеслав Орлов.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Алькарас вышел на третью позицию, Алекс де Минаур опустился на пятую. Новак Джокович выпал из топ-8.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Хуберт Хуркач
Источник Sport.ua
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