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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 08:40 | Обновлено 18 марта 2024, 08:45
1049
0

Бущан назвал причину успеха Лунина в конкуренции с Кепой в Реале

Голкипер «Динамо» – об игре соотечественника в Испании

18 марта 2024, 08:40 | Обновлено 18 марта 2024, 08:45
1049
0
Бущан назвал причину успеха Лунина в конкуренции с Кепой в Реале
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о конкуренции в мадридском «Реале» между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой, в которой украинец добился успеха.

«Задумывался ли я когда-то, что в будущем мне придется конкурировать за место в составе с основным вратарем «Реала»? Нет, я не задумывался. Но мне очень приятно, что у меня есть такая компания. Люди играют в топовых клубах и мне приятно, что они со мной конкурируют за это место.

За счет чего Лунин выиграл конкуренцию у Кепы? Я считаю, что психология сыграла свою роль. Лунин уже давно в команде, в коллективе. Я знаю его, как очень хорошего вратаря и на что он способен. Кепа, мне кажется, приехал и думал, что когда-то его купили за большие деньги, поэтому он должен играть.

Но играть за большие клубы – это большая ответственность. Иногда люди думают, что это изи, но нет. Это большое давление от болельщиков и клуба. Думаю, здесь психология у Андрея победила», – рассказал Бущан во время прямого эфира на ютуб-канале УАФ.

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сборная Украины по футболу Георгий Бущан Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид
Источник Спорт-Экспресс Украина
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