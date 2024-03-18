Бущан назвал причину успеха Лунина в конкуренции с Кепой в Реале

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о конкуренции в мадридском «Реале» между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой, в которой украинец добился успеха.

«Задумывался ли я когда-то, что в будущем мне придется конкурировать за место в составе с основным вратарем «Реала»? Нет, я не задумывался. Но мне очень приятно, что у меня есть такая компания. Люди играют в топовых клубах и мне приятно, что они со мной конкурируют за это место.

За счет чего Лунин выиграл конкуренцию у Кепы? Я считаю, что психология сыграла свою роль. Лунин уже давно в команде, в коллективе. Я знаю его, как очень хорошего вратаря и на что он способен. Кепа, мне кажется, приехал и думал, что когда-то его купили за большие деньги, поэтому он должен играть.

Но играть за большие клубы – это большая ответственность. Иногда люди думают, что это изи, но нет. Это большое давление от болельщиков и клуба. Думаю, здесь психология у Андрея победила», – рассказал Бущан во время прямого эфира на ютуб-канале УАФ.