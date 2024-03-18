Диего СИМЕОНЕ: «Барселона нас превосходила»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признал, что «Барселона» была лучше, чем его команда. Он также отметил, что его футболисты отдали много сил в матче с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они нас превосходили, решительнее действовали в первых голевых моментах. У нас мог забить Барриос, потом Мората мог сделать счет 1:1. Это были важные эпизоды. А второй пропущенный мяч вывел нас из игры.

Мы играли после матча, в котором отдали много сил. Мне не в чем упрекнуть своих игроков. Они отдали все силы.

Давайте сохранять спокойствие и бороться за четвертое место. Будет сложно. Команды становятся сильнее, и нам надо прибавлять. Но сейчас не время для поиска оправданий.

Мы провели прекрасные 120 минут в матче с «Интером», отдали все силы. Мы старались освежить состав, но после второго гола силы нас покинули. Соперник сыграл убедительно. Поздравляю его с хорошим матчем», – сказал Симеоне.