Диего СИМЕОНЕ: «Барселона нас превосходила»
Наставник «Атлетико» посетовал, что у команды был сложный матч накануне
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признал, что «Барселона» была лучше, чем его команда. Он также отметил, что его футболисты отдали много сил в матче с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Они нас превосходили, решительнее действовали в первых голевых моментах. У нас мог забить Барриос, потом Мората мог сделать счет 1:1. Это были важные эпизоды. А второй пропущенный мяч вывел нас из игры.
Мы играли после матча, в котором отдали много сил. Мне не в чем упрекнуть своих игроков. Они отдали все силы.
Давайте сохранять спокойствие и бороться за четвертое место. Будет сложно. Команды становятся сильнее, и нам надо прибавлять. Но сейчас не время для поиска оправданий.
Мы провели прекрасные 120 минут в матче с «Интером», отдали все силы. Мы старались освежить состав, но после второго гола силы нас покинули. Соперник сыграл убедительно. Поздравляю его с хорошим матчем», – сказал Симеоне.
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