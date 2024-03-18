Чемпионат Нидерландов. Ничья Аякса, ПСВ минимально обыграл Твенте

Сразу 5 матчей прошло в чемпионате Нидерландов 17 марта.

Амстердамский «Аякс» снова не сумел добыть победу. На этот раз их остановила «Спарта», которая на своем поле могла забирать три балла, но гости за счет характера отыгрались с 0:2.

ПСВ дома минимально одолел «Твенте». Также минимальный триумф праздновал и «Фейеноорд». Ещё один лидер АЗ покуражился в матче с «Волендамом». Главный аутсайдер сезона на своем поле пропустил четыре гола.

Чемпионат Нидерландов. 26-й тур. 17 марта

Волендам – АЗ – 0:4

Голы: де Вит (22), Сугавара (30, 76), Павлидис (70),

Херенвен – Фейеноорд – 2:3

Голы: Келерт (17, 64) – Виффер (37), Пайшан (74), Уэда (88)

Утрехт – НЕК Неймеген – 1:0

Гол: Ламмерс (61)

Спарта – Аякс – 2:2

Гол: Версхурен (28, 47) – Акпом (65), Бергвейн (88)

Удаление: Каплан (Аякс, 90+4)

ПСВ – Твенте – 1:0

Гол: Пепи (90+7)

Фортуна – Зволле – 3:1

Голы: Сирхейс (37), Лонвейк (59), да Круз (90+1) – Ти (90+3)

Эксельсиор – Валвейк – 1:1

Голы: Хореманс (28) – Сентьенс (76)

Витесс – Алмере – 1:1

Голы: Мусса (87) – Хансен (19)

Хераклес – Гоу Эхед Иглс – 2:0

Голы: Хорнкамп (55), Лимбомбе (69)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА