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WTA
17 марта 2024, 23:35 | Обновлено 17 марта 2024, 23:37
102
1

Кому Осака? Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Майами

В этом году в основе сыграют пять представительниц Украины

17 марта 2024, 23:35 | Обновлено 17 марта 2024, 23:37
102
1
Кому Осака? Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в Майами, который будет сыгран в ближайшие две недели.

В основе по рейтингу сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Свитолина (№17 WTA) получила 15-й номер посева и начнет турнир матчем против победительницы матча Элизабетта Коччаретто (№60 WTA) – Наоми Осака (№287 WTA) [SR].

28-я сеяная Ястремская (№31 WTA) во втором круге сразится с Дарьей Сэвилл (№116 WTA) [SR] или Чжан Шуай (№713 WTA) [SR].

Костюк (№32 WTA) как 29-й номер посева во втором круге померится силами с Сарой Соррибес Тормо (№50 WTA) или Аранчей Рус (№48 WTA)

Калинина (№35 WTA) в статусе 32-го номера посева стартует поединком второго раунда против победительницы матча Клара Бюрель (№47 WTA) – Каролін Возняцки (№204 WTA) [WC].

Цуренко (№37 WTA) в матче первого раунда сыграет с Магдой Линетт (№54 WTA). Во втором круге уже ждет 18-й номер посева Барбора Крейчикова (№21 WTA).

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Источник Sport.ua
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KirTheKing
у Элины сетка: 1/32 осака, 1/16 гарсия, 1/8 федерер/гофф, QF
стивенс/кербер, SF пацаненок в сиреневой кепке, F бульбафюрер/рыбакина..
может быть украинский 1/8 с федерером..
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