Кому Осака? Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Майами
В этом году в основе сыграют пять представительниц Украины
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в Майами, который будет сыгран в ближайшие две недели.
В основе по рейтингу сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Свитолина (№17 WTA) получила 15-й номер посева и начнет турнир матчем против победительницы матча Элизабетта Коччаретто (№60 WTA) – Наоми Осака (№287 WTA) [SR].
28-я сеяная Ястремская (№31 WTA) во втором круге сразится с Дарьей Сэвилл (№116 WTA) [SR] или Чжан Шуай (№713 WTA) [SR].
Костюк (№32 WTA) как 29-й номер посева во втором круге померится силами с Сарой Соррибес Тормо (№50 WTA) или Аранчей Рус (№48 WTA)
Калинина (№35 WTA) в статусе 32-го номера посева стартует поединком второго раунда против победительницы матча Клара Бюрель (№47 WTA) – Каролін Возняцки (№204 WTA) [WC].
Цуренко (№37 WTA) в матче первого раунда сыграет с Магдой Линетт (№54 WTA). Во втором круге уже ждет 18-й номер посева Барбора Крейчикова (№21 WTA).
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