ШЕВЧЕНКО: «Спасибо ассоциации футбола Японии за выделение $100 тысяч»

25 марта олимпийская сборная Украины в японской Фукуоке проведет товарищеский матч с хозяевами. Подготовку к этому поединку команда Руслана Ротаня начнет 18 марта в венгерском Сегеде.

Сегодня, 17 марта, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Куниори устроил приём. В украинскую делегацию, посетившую посольство, вошли исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Максим Бидный, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, представители тренерского штаба и игроки олимпийской сборной Украины.

Мацуда Куниори: «Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Японию. Сейчас весна и цветение сакуры – очень красивый сезон. Но как посол Японии я должен предупредить вас – японская команда очень непростая и будет бороться на собственном поле до конца. Очень надеюсь, что, несмотря на ваш насыщенный график в Японии, вы найдете время, чтобы почувствовать наш образ жизни, отведать японскую еду. Надеюсь, что вы хорошо проведете время в Японии!»

Андрей Шевченко: «После полномасштабного вторжения России Ассоциация футбола Японии оказала прямую поддержку УАФ, выделив 100 тысяч долларов в помощь украинскому футболу. Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы еще раз поблагодарить за поддержку!

Также мы благодарны за вашу помощь в организации товарищеского матча, который состоится 25 марта в Фукуоке. Япония пригласила украинскую делегацию и взяла на себя все расходы. И я верю, что наши страны будут усиливать сотрудничество не только на ниве футбола».

Максим Бидный: «Я также хочу поблагодарить господина посла и всего народа Японии за их гостеприимство и готовность помогать Украине – и украинскому спорту в частности. Вы очень правильно отметили, господин посол, что команда Японии будет готова сражаться до конца, до последнего. Это хороший пример того, что такие вещи могут оставаться только в спорте и на основе олимпийских ценностей.

Нашей же команде я хочу пожелать использовать эту возможность на все сто процентов и приобрести необходимый опыт. Мы ждем от вас лучших результатов, в частности, на Олимпийских играх в Париже».

ФОТО. Андрей Шевченко и сборная Украины U-23 на приеме в посольстве Японии