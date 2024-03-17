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Англия
17 марта 2024, 17:25 | Обновлено 17 марта 2024, 17:38
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0

Известны стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Ливерпуль

Поединок 1/4 финала Кубка Англии проходит 17 марта на Олд Траффорд

17 марта 2024, 17:25 | Обновлено 17 марта 2024, 17:38
190
0
Известны стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Тренеры объявили стартовые составы.

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Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Кубок Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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