Известны стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Ливерпуль

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Тренеры объявили стартовые составы.