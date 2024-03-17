Англия17 марта 2024, 17:25 | Обновлено 17 марта 2024, 17:38
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Известны стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Ливерпуль
Поединок 1/4 финала Кубка Англии проходит 17 марта на Олд Траффорд
17 марта 2024, 17:25 | Обновлено 17 марта 2024, 17:38
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В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Тренеры объявили стартовые составы.
Your United #FACup quarter-final team news! 🫵🚨#MUFC— Manchester United (@ManUtd) March 17, 2024
Team news for today's #EmiratesFACup quarter-final 💪 #MUNLIV— Liverpool FC (@LFC) March 17, 2024
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