ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
Кукурелья сделал впечатляющий рывок
В матче Кубка Англии между Челси и Лестером вперед удалось выйти лондонской команде, а гол забил защитник Марк Кукурелья.
Ранее уже отмечалась проблема вингера Синих Михаила Мудрика, который иногда не добегает в штрафную, чтобы замыкать фланговые прострелы.
Похоже, так случилось и в этот раз. Левый защитник Кукурелья замкнул дальнюю штангу, так как Мудрик находился позади.
На скрине видно подключение Марка слева под передачу Джексона, тогда как Михаил находится рядом с арбитром и позади большинства партнеров. Хотя не исключено, что такой была установка тренера.
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"Астанавітєсь", як сказав би класик. Перестань ганьбитися, чувак, який пише заголовки.
Але це реально вибісило. За Мудрика так важко вболівати. Весь матч дивишся як гравці біжать на всіх парах в атаку. І тільки Мудрик ліниво "семенить" в центрі. Не царська то справа - бігти в атаку. Дужа часто так Алієв робив.
В цьому голі Кукурелья зробив ривок від своєї штрафної в чужу і запропонував себе вільним для пасу. Весь цей час, поки Кукурелья летів - Мудрик не поспішаючи біг трусцою. У підсумку Кукурелья забив гол. А Мудрик залишився з нулем корисних дій. І так в кожній атаці. Він ніби розумово відсталий. Як можна бути настільки лінивим? Йому реально просто лінь бігти в атаку. І це коли знову довірили грати в старті. Настпний матч знову почне на лавці і не буде розуміти, що сталося.