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  4. ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
Англия
17 марта 2024, 15:12 | Обновлено 17 марта 2024, 15:50
5615
7

ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца

Кукурелья сделал впечатляющий рывок

17 марта 2024, 15:12 | Обновлено 17 марта 2024, 15:50
5615
7
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче Кубка Англии между Челси и Лестером вперед удалось выйти лондонской команде, а гол забил защитник Марк Кукурелья.

Ранее уже отмечалась проблема вингера Синих Михаила Мудрика, который иногда не добегает в штрафную, чтобы замыкать фланговые прострелы.

Похоже, так случилось и в этот раз. Левый защитник Кукурелья замкнул дальнюю штангу, так как Мудрик находился позади.

На скрине видно подключение Марка слева под передачу Джексона, тогда как Михаил находится рядом с арбитром и позади большинства партнеров. Хотя не исключено, что такой была установка тренера.

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Челси Михаил Мудрик Лестер Кубок Англии по футболу Марк Кукурелья
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Igrok4
Автор, ти хоч матч дивишся? Михайло грає в центрі під нападником.
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+4
u6464u
бовдур, пиши краще як кукурузу сіять, д----л.)))
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+3
Умник
Астанавитесь
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+3
Fitness.sports
Звезда атаки Челси и сборной нашей 
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+2
Darkness1984
автор щось тупанув...
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+1
Chort
Автор,ты видел на какой позиции сегодня играет Мудрык? Что бы ты автор знал, единственное место куда не добегает Мишаня это туалет 
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+1
anacreon
У нас новий претендент на "Безглуздий заголовок місяця".  
"Астанавітєсь", як сказав би класик. Перестань ганьбитися, чувак, який пише заголовки.
Але це реально вибісило. За Мудрика так важко вболівати. Весь матч дивишся як гравці біжать на всіх парах в атаку. І тільки Мудрик ліниво "семенить" в центрі.  Не царська то справа - бігти в атаку. Дужа часто так Алієв робив.
В цьому голі Кукурелья зробив ривок від своєї штрафної в чужу і запропонував себе вільним для пасу. Весь цей час, поки Кукурелья летів - Мудрик не поспішаючи біг трусцою. У підсумку Кукурелья забив гол. А Мудрик залишився з нулем корисних дій. І так в кожній атаці. Він ніби розумово відсталий. Як можна бути настільки лінивим? Йому реально просто лінь бігти в атаку. І це коли знову довірили грати в старті. Настпний матч знову почне на лавці і не буде розуміти, що сталося.
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