ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца

В матче Кубка Англии между Челси и Лестером вперед удалось выйти лондонской команде, а гол забил защитник Марк Кукурелья.

Ранее уже отмечалась проблема вингера Синих Михаила Мудрика, который иногда не добегает в штрафную, чтобы замыкать фланговые прострелы.

Похоже, так случилось и в этот раз. Левый защитник Кукурелья замкнул дальнюю штангу, так как Мудрик находился позади.

На скрине видно подключение Марка слева под передачу Джексона, тогда как Михаил находится рядом с арбитром и позади большинства партнеров. Хотя не исключено, что такой была установка тренера.