Тренер ПСЖ доволен жеребьевкой ЛЧ: «Фавориты в другой сетке турнира»
Луис Энрике рад, что с Реалом или Манчестер Сити пока играть не придется
Наставник ПСЖ Луис Энрике доволен тем, как сложилась жеребьевка Лиги чемпионов. В четвертьфинале команда сыграет c «Барселоной», а победитель в полуфинале выйдет на «Атлетико» или «Боруссию» Дортмунд.
А вот гранды «Реал» и «Манчестер Сити сыграют в другой сетке.
«Мы попали в ту сетку, где каждый может выйти в финал Лиги чемпионов. А есть другой путь, где фавориты «Реал» и «Манчестер Сити».
«ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов, это наша цель. Вряд ли найдется другой клуб, у которого есть амбиции больше, чем у нас», — сказал Энрике.
Матчи четвертьфиналов пройдут 9-10 и 16-17 апреля.
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