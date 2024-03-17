Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер ПСЖ доволен жеребьевкой ЛЧ: «Фавориты в другой сетке турнира»
Лига чемпионов
17 марта 2024, 14:29 |
543
0

Тренер ПСЖ доволен жеребьевкой ЛЧ: «Фавориты в другой сетке турнира»

Луис Энрике рад, что с Реалом или Манчестер Сити пока играть не придется

17 марта 2024, 14:29 |
543
0
Тренер ПСЖ доволен жеребьевкой ЛЧ: «Фавориты в другой сетке турнира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник ПСЖ Луис Энрике доволен тем, как сложилась жеребьевка Лиги чемпионов. В четвертьфинале команда сыграет c «Барселоной», а победитель в полуфинале выйдет на «Атлетико» или «Боруссию» Дортмунд.

А вот гранды «Реал» и «Манчестер Сити сыграют в другой сетке.

«Мы попали в ту сетку, где каждый может выйти в финал Лиги чемпионов. А есть другой путь, где фавориты «Реал» и «Манчестер Сити».

«ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов, это наша цель. Вряд ли найдется другой клуб, у которого есть амбиции больше, чем у нас», — сказал Энрике.

Матчи четвертьфиналов пройдут 9-10 и 16-17 апреля.

По теме:
Браим ДИАС: «Мы здесь для того, чтобы выиграть все»
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Лунин коротко прокомментировал матч Реала, в котором он пропустил дважды
ПСЖ Лига чемпионов Барселона Луис Энрике Реал Мадрид Манчестер Сити
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бокс | 16 марта 2024, 18:04 2
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком

Диллиан Уайт не смог выбрать победителя боя

Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Футбол | 16 марта 2024, 20:29 3
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды

«Реал» победил «Осасуну» 4:2

Тренер Боснии: «Украина нас недооценивает. И меня это радует»
Футбол | 17.03.2024, 11:28
Тренер Боснии: «Украина нас недооценивает. И меня это радует»
Тренер Боснии: «Украина нас недооценивает. И меня это радует»
Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Футбол | 17.03.2024, 13:55
Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 17.03.2024, 00:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 6
Футбол
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 8
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 3
Бокс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 09:20 5
Теннис
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
15.03.2024, 10:40 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем