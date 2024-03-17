Тренер ПСЖ доволен жеребьевкой ЛЧ: «Фавориты в другой сетке турнира»

Наставник ПСЖ Луис Энрике доволен тем, как сложилась жеребьевка Лиги чемпионов. В четвертьфинале команда сыграет c «Барселоной», а победитель в полуфинале выйдет на «Атлетико» или «Боруссию» Дортмунд.

А вот гранды «Реал» и «Манчестер Сити сыграют в другой сетке.

«Мы попали в ту сетку, где каждый может выйти в финал Лиги чемпионов. А есть другой путь, где фавориты «Реал» и «Манчестер Сити».

«ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов, это наша цель. Вряд ли найдется другой клуб, у которого есть амбиции больше, чем у нас», — сказал Энрике.

Матчи четвертьфиналов пройдут 9-10 и 16-17 апреля.