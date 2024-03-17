Арсенал и Челси сражаются за молодого форварда. Придется раскошелиться

По информации британских СМИ, одним из главных трансферных приоритетов «Челси» и «Арсенала» является форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко.

Лондонские клубы еще в январе пытались усилить позицию нападающего, но оформить переход не удалось и вопрос отложили на летнее трансферное окно.

В контракте Шешко предусмотрена клаусула в 43 миллиона фунтов. Клубы готовы бороться за 20-летнего игрок, который в сезоне забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что оба клуба заинтересованы в услугах Айвана Тоуни из «Брентфорда» и Виктора Осимхена из «Наполи».