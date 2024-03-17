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Англия
17 марта 2024, 14:12 | Обновлено 17 марта 2024, 14:14
719
0

Арсенал и Челси сражаются за молодого форварда. Придется раскошелиться

Беньямин Шешко новый сезон может начать в АПЛ

17 марта 2024, 14:12 | Обновлено 17 марта 2024, 14:14
719
0
Арсенал и Челси сражаются за молодого форварда. Придется раскошелиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

По информации британских СМИ, одним из главных трансферных приоритетов «Челси» и «Арсенала» является форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко.

Лондонские клубы еще в январе пытались усилить позицию нападающего, но оформить переход не удалось и вопрос отложили на летнее трансферное окно.

В контракте Шешко предусмотрена клаусула в 43 миллиона фунтов. Клубы готовы бороться за 20-летнего игрок, который в сезоне забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что оба клуба заинтересованы в услугах Айвана Тоуни из «Брентфорда» и Виктора Осимхена из «Наполи».

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Беньямин Шешко Арсенал Лондон Челси РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Football London
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