ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил главного тренера

Немецкий «Вольфсбург» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Нико Ковачем. Причиной увольнения хорвата стали плохие результаты команды.

Накануне «Вольфсбург», ставший чемпионом страны в 2009-м, проиграл «Аугсбургу», и теперь «волков» от зоны переходных матчей отделяют лишь 6 очков. «Вольфсбург» не побеждает в Бундеслиге уже 11 матчей подряд.

СМИ называют в числе потенциальных сменщиков Ковача, работавшего с командой с лета 2022 года, несколько имен – Ральфа Хазенхюттля, Маттиаса Яссле и Бо Свенссона.