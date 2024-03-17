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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил главного тренера
Германия
17 марта 2024, 13:42 |
780
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил главного тренера

Нико Ковач работал в «Вольфсбурге» с лета 2022 года

17 марта 2024, 13:42 |
780
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Немецкий «Вольфсбург» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Нико Ковачем. Причиной увольнения хорвата стали плохие результаты команды.

Накануне «Вольфсбург», ставший чемпионом страны в 2009-м, проиграл «Аугсбургу», и теперь «волков» от зоны переходных матчей отделяют лишь 6 очков. «Вольфсбург» не побеждает в Бундеслиге уже 11 матчей подряд.

СМИ называют в числе потенциальных сменщиков Ковача, работавшего с командой с лета 2022 года, несколько имен – Ральфа Хазенхюттля, Маттиаса Яссле и Бо Свенссона.

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Нико Ковач Вольфсбург Бундеслига отставка
Источник ФК Вольфсбург
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