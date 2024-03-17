Наполи лишился бомбардира перед матчем с Интером

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, вероятнее всего, пропустит матч против «Интера» в 29-м туре Серии А, который состоится 17 марта (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Как сообщает Il Mattino, 25-летнего нигерийского футболиста могут не включить в заявку на игру из-за мышечной усталости.

Отметим, что в нынешнем сезоне Осимхен провел 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Несмотря на то, что результативность нигерийца заметно упала по сравнению с нынешним сезоном, он по-прежнему является лучшим бомбардиром неаполитанцев в нынешней Серии А.