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  4. Наполи лишился бомбардира перед матчем с Интером
Италия
17 марта 2024, 13:30 |
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Наполи лишился бомбардира перед матчем с Интером

Осимхен не сможет помочь неаполитанцам из-за мышечной усталости

17 марта 2024, 13:30 |
91
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Наполи лишился бомбардира перед матчем с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, вероятнее всего, пропустит матч против «Интера» в 29-м туре Серии А, который состоится 17 марта (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Как сообщает Il Mattino, 25-летнего нигерийского футболиста могут не включить в заявку на игру из-за мышечной усталости.

Отметим, что в нынешнем сезоне Осимхен провел 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Несмотря на то, что результативность нигерийца заметно упала по сравнению с нынешним сезоном, он по-прежнему является лучшим бомбардиром неаполитанцев в нынешней Серии А.

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Виктор Осимхен Наполи Интер Милан Интер - Наполи
Источник Il Mattino
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