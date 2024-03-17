Наполи лишился бомбардира перед матчем с Интером
Осимхен не сможет помочь неаполитанцам из-за мышечной усталости
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, вероятнее всего, пропустит матч против «Интера» в 29-м туре Серии А, который состоится 17 марта (начало – в 21:45 по киевскому времени).
Как сообщает Il Mattino, 25-летнего нигерийского футболиста могут не включить в заявку на игру из-за мышечной усталости.
Отметим, что в нынешнем сезоне Осимхен провел 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Несмотря на то, что результативность нигерийца заметно упала по сравнению с нынешним сезоном, он по-прежнему является лучшим бомбардиром неаполитанцев в нынешней Серии А.
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