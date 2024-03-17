Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер

В воскресенье, 17 марта, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» в рамках четвертьфинала Кубка Англии примет лидера Чемпионшипа – «Лестер».

В стартовый состав хозяев попал украинский хавбек Михаил Мудрик.

Полностью составы соперников по четвертьфиналу Кубка Англии выглядят следующим образом.

«Челси»: Санчес, Густо, Дисаси, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

«Лестер»: Столарчик, Чудхури, Фаес, Вестергаард, Дойл, Ндиди, Дьюсбери-Халл, Винкс, Фатаву, Мавидиди, Дака.