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  4. Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Англия
17 марта 2024, 13:55 |
1790
5

Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер

Матч пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж»

17 марта 2024, 13:55 |
1790
5
Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
ФК Челси. Михаил Мудрик

В воскресенье, 17 марта, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» в рамках четвертьфинала Кубка Англии примет лидера Чемпионшипа – «Лестер».

В стартовый состав хозяев попал украинский хавбек Михаил Мудрик.

Полностью составы соперников по четвертьфиналу Кубка Англии выглядят следующим образом.

«Челси»: Санчес, Густо, Дисаси, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

«Лестер»: Столарчик, Чудхури, Фаес, Вестергаард, Дойл, Ндиди, Дьюсбери-Халл, Винкс, Фатаву, Мавидиди, Дака.

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Кубок Англии по футболу Челси Лестер Михаил Мудрик стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Vitaliy Vit
розривати контракт?
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+1
KirTheKing
Мішаня це підступний форвард-утікач. лестер ховайся в жито !!
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0
umnuy2
Главное без травмы!!!!!!!
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0
Умник
Жопа Челси
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-1
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