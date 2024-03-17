Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Матч пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж»
В воскресенье, 17 марта, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» в рамках четвертьфинала Кубка Англии примет лидера Чемпионшипа – «Лестер».
В стартовый состав хозяев попал украинский хавбек Михаил Мудрик.
Полностью составы соперников по четвертьфиналу Кубка Англии выглядят следующим образом.
«Челси»: Санчес, Густо, Дисаси, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Стерлинг, Джексон.
«Лестер»: Столарчик, Чудхури, Фаес, Вестергаард, Дойл, Ндиди, Дьюсбери-Халл, Винкс, Фатаву, Мавидиди, Дака.
Chelsea's starting XI: confirmed. ✅@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/yTRvM6zUMD— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2024
Our @EmiratesFACup Quarter-Final XI! ✊#CHELEI pic.twitter.com/SW3OEK94gy— Leicester City (@LCFC) March 17, 2024
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