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  4. Василий КОБИН: «Трансферную кампанию Полесья нельзя назвать удачной»
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 13:17 |
214
0

Василий КОБИН: «Трансферную кампанию Полесья нельзя назвать удачной»

Эксперт УПЛ.ТВ – о подписании новичков в житомирском клубе

17 марта 2024, 13:17 |
214
0
Василий КОБИН: «Трансферную кампанию Полесья нельзя назвать удачной»
Скриншот

Эксперт УПЛ.ТВ Василий Кобин в студии проекта «Матч-центр» проанализировал селекционную работу житомирского клуба в зимнее трансферное окно.

«Очень странно, что команда начинает второй круг только с двумя центральными защитниками в обойме. Нужно было поскорее включаться. Мы ведь видим, что есть проблемы в обороне. Нужно было делать подписания раньше, ведь игрокам на этих позициях нужно время, чтобы сыграться.

Подписали Васю Кравца. Но команда уже отыграла три тура. И пока он поймет ее принципы игры в обороне, пройдет некоторое время.

Потому сказать, что трансферная кампания «Полесья» была удачной… Так себе… 50 на 50.

Если команда ставит перед собой высокие задачи, все игроки должны были быть подписаны до начала сборов», – отметил экс-игрок «Карпат», «Шахтера» и сборной Украины.

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Василий Кобин Василий Кравец
Источник УПЛ-ТВ
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