Подписали топ-легионера? Новичок Вереса забил третий гол в четырех турах

На старте матча чемпионата Украины между «Черноморцем» и «Вересом» гол забил форвард гостей Марко Мрвальевич, который замкнул навес со стандарта.

Для черногорского игрока это третий мяч в четырех турах второй части сезона УПЛ. Ранее Мрвальевич забил по голу в ворота «Ворсклы» и «Динамо».

Мрвальевич в январе подписал контракт с клубом до лета 2026 года.