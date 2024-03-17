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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 13:17 | Обновлено 17 марта 2024, 13:27
425
0

Подписали топ-легионера? Новичок Вереса забил третий гол в четырех турах

Мрвальевич оформил гол в матче с Черноморцем

17 марта 2024, 13:17 | Обновлено 17 марта 2024, 13:27
425
0
Подписали топ-легионера? Новичок Вереса забил третий гол в четырех турах
ФК Верес. Марко Мрвальевич

На старте матча чемпионата Украины между «Черноморцем» и «Вересом» гол забил форвард гостей Марко Мрвальевич, который замкнул навес со стандарта.

Для черногорского игрока это третий мяч в четырех турах второй части сезона УПЛ. Ранее Мрвальевич забил по голу в ворота «Ворсклы» и «Динамо».

Мрвальевич в январе подписал контракт с клубом до лета 2026 года.

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Марко Мрвальевич Верес Ровно Черноморец - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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