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WTA
17 марта 2024, 13:10 | Обновлено 17 марта 2024, 13:11
775
0

Дебютантка сборной Украины: «Со Свитолиной не знакома, общаюсь с Цуренко»

Стародубцева расскаала о вызове в сборную Украины

17 марта 2024, 13:10 | Обновлено 17 марта 2024, 13:11
775
0
Дебютантка сборной Украины: «Со Свитолиной не знакома, общаюсь с Цуренко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

В состав женской сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг включили теннисистку Юлию Стародубцеву, которая получит возможность дебютировать за команду в игре против Румынии.

«Примерно пару недель назад со мной связался Михаил Филима и предложил принять участие в матче сборной, чему я была очень рада. У меня не было никаких планов в неделю Кубка Билли Джин Кинг, плюс матч будет проходить недалеко от меня – три часа полета и я на месте».

«Ожидала ли я вызова в сборную? Наверное, да, но все равно очень приятно, что обо мне подумали и пригласили. Я очень рада, что буду в сборной, и даже если мне не придется играть, я рада, что смогу приехать и поддержать девочек. Для меня важен этот вызов – я люблю Украину и люблю играть за нашу страну».

«Я общаюсь немного с Лесей Цуренко. Пока не знакома с Элиной Свитолиной, а с сестрами Киченок мы пару раз виделись, но особо не общались. Я бы очень хотела сыграть с одной из них пару», — сказала Стародубцева.

В рейтинге WTA Юлия занимает 129-е место.

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Юлия Стародубцева Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису
Источник Большой теннис Украины
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