Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы матча Ювентус – Дженоа
Матч в Турине начнется в 13:30
Сегодня, 17 марта, «Дженоа» в матче 29-го тура Серии А сыграет на выезде с туринским «Ювентусом». Начало матча – в 13:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данилу, Камбьяссо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Кьеза, Влахович.
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Френдруп, Бадель, Мессиас, Спенс, Витинья, Гудмундссон, Ретеги.
The starting 1️⃣1️⃣ for today's game ⚪️⚫️ 📝⤵️#JuveGenoa pic.twitter.com/DrrdBJQgwp— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) March 17, 2024
⤵️ LINE UP #JuventusGenoa pic.twitter.com/AGEinlm2LD— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 17, 2024
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