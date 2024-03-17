Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы матча Ювентус – Дженоа

Сегодня, 17 марта, «Дженоа» в матче 29-го тура Серии А сыграет на выезде с туринским «Ювентусом». Начало матча – в 13:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данилу, Камбьяссо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Кьеза, Влахович.

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Френдруп, Бадель, Мессиас, Спенс, Витинья, Гудмундссон, Ретеги.