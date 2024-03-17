Забивал везде. Игрок Лутона установил уникальное достижение

Полузащитник «Лутона» Люк Берри забил гол в матче АПЛ против «Ноттингем Форест» и стал обладателем уникального достижения в английском футболе.

Берри вместе с командой прошел в элитный дивизион, забивая в Лиге 2, Лиге 1, Чемпионшипе и теперь в АПЛ. С момента, когда начали вести подобный подсчет, игрок стал первым, кому это удалось.

В трех разных английских дивизионах забивал легенда «Лестера» Джейми Варди, но он делал это в разных командах.