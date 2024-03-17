Англия17 марта 2024, 12:28 |
604
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Забивал везде. Игрок Лутона установил уникальное достижение
Хавбек Люк Берри отличился в четырех разных дивизионах
17 марта 2024, 12:28 |
604
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Полузащитник «Лутона» Люк Берри забил гол в матче АПЛ против «Ноттингем Форест» и стал обладателем уникального достижения в английском футболе.
Берри вместе с командой прошел в элитный дивизион, забивая в Лиге 2, Лиге 1, Чемпионшипе и теперь в АПЛ. С момента, когда начали вести подобный подсчет, игрок стал первым, кому это удалось.
В трех разных английских дивизионах забивал легенда «Лестера» Джейми Варди, но он делал это в разных командах.
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