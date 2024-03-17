Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллсе
17 марта состоится финальный матч хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) выйдет на корт против 4-го сеяного Даниила Медведева (АТР 4), который выступает в «нейтральном» статусе. Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 23:00 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисистов. Счет 3:2 в пользу испанца.
Алькарас и Медведев играли в финале на кортах Индиан-Уэллса в прошлом году. Тогда Карлос обыграл представителя страны-террориста в двух сетах.
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