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ATP
17 марта 2024, 12:21 | Обновлено 17 марта 2024, 12:54
136
0

Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллсе

17 марта 2024, 12:21 | Обновлено 17 марта 2024, 12:54
136
0
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

17 марта состоится финальный матч хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) выйдет на корт против 4-го сеяного Даниила Медведева (АТР 4), который выступает в «нейтральном» статусе. Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов. Счет 3:2 в пользу испанца.

Алькарас и Медведев играли в финале на кортах Индиан-Уэллса в прошлом году. Тогда Карлос обыграл представителя страны-террориста в двух сетах.

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Источник Sport.ua
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