Черноморец – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 17 марта, «Черноморец» на одноименном стадионе в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги примет ровенский «Верес». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают 10-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Олега Шандрука на матч:

«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Ермаков, Бадибанга, Штогрин.

«Верес»: Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Яго, Мрвальевич.