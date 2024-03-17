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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 12:12 | Обновлено 17 марта 2024, 12:55
380
0

Черноморец – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч 21-го тура УПЛ начнется в 13:00

17 марта 2024, 12:12 | Обновлено 17 марта 2024, 12:55
380
0
Черноморец – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Верес

Сегодня, 17 марта, «Черноморец» на одноименном стадионе в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги примет ровенский «Верес». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают 10-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Олега Шандрука на матч:

«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Ермаков, Бадибанга, Штогрин.

«Верес»: Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Яго, Мрвальевич.

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Источник Sport.ua
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