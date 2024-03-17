Ига Свентек – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта состоится финальный матч хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выйдет на корт против 9-й сеяной Марии Саккари (Греция, WTA 9). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток. Счет 3:2 в пользу Саккари, 2 последних матча остались за Игой.

К слову, девушки играли между собой в финале на кортах Индиан-Уэллс в 2022 году. Тогда победу в двух партиях одержала полька.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА