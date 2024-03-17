Моуриньо пристыдил легенду Ливерпуля: «Слишком много говорит»

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, трижды приводивший «Челси» к чемпионству в АПЛ, раскритиковал экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

Каррагер, который ныне работает футбольным экспертом на британском телевидении, рассуждая о чемпионской гонке в АПЛ, заявил следующее: «Если «Манчестер Сити» не потеряет очки в ближайших играх, их будет сложно остановить. «Арсеналу» и «Ливерпулю» необходим отрыв в 3-4 очка перед заключительной частью сезона».

«Каррагер слишком много говорит для человека, который даже не входит в тысячу лучших защитников в истории футбола. Как может тот, кто никогда не выигрывал АПЛ, говорить о том, что нужно для победы?» – отметил Моуриньо.