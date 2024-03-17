Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо пристыдил легенду Ливерпуля: «Слишком много говорит»
Англия
17 марта 2024, 10:42 |
917
0

Моуриньо пристыдил легенду Ливерпуля: «Слишком много говорит»

Джейми Каррагер работает на телевидении

17 марта 2024, 10:42 |
917
0
Моуриньо пристыдил легенду Ливерпуля: «Слишком много говорит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, трижды приводивший «Челси» к чемпионству в АПЛ, раскритиковал экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

Каррагер, который ныне работает футбольным экспертом на британском телевидении, рассуждая о чемпионской гонке в АПЛ, заявил следующее: «Если «Манчестер Сити» не потеряет очки в ближайших играх, их будет сложно остановить. «Арсеналу» и «Ливерпулю» необходим отрыв в 3-4 очка перед заключительной частью сезона».

«Каррагер слишком много говорит для человека, который даже не входит в тысячу лучших защитников в истории футбола. Как может тот, кто никогда не выигрывал АПЛ, говорить о том, что нужно для победы?» – отметил Моуриньо.

По теме:
ВИДЕО. Забавная реакция Миколенко на место Эвертона в таблице АПЛ 2023/24
Фулхэм сенсационно деклассировал Тоттенхэм в лондонском дерби
Ярмолюк отыграл полчаса. Бернли оказался сильнее Брентфорда
Жозе Моуриньо Джейми Каррагер Английская Премьер-лига
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Зари опроверг слухи о штрафе и признался, почему не сыграл с Динамо
Футбол | 17 марта 2024, 08:45 0
Игрок Зари опроверг слухи о штрафе и признался, почему не сыграл с Динамо
Игрок Зари опроверг слухи о штрафе и признался, почему не сыграл с Динамо

Вячеслав Чурко заявил, что не организовывал никакой бунт

Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Футбол | 16 марта 2024, 22:13 12
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо

Лидеры луганчан, которые бойкотировали матч, оштрафованы и отстранены от первой команды

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 17.03.2024, 00:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Теннис | 17.03.2024, 08:01
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Футбол | 16.03.2024, 11:36
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
16.03.2024, 07:02 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
15.03.2024, 15:42 2
Хоккей
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 5
Футбол
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
16.03.2024, 07:31
Теннис
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 7
Футбол
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
15.03.2024, 10:40 4
Теннис
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
16.03.2024, 11:25 2
Теннис
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
15.03.2024, 17:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем