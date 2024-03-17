ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины принес команде MLS победу
Келлину Акосте из «Чикаго Файр» помог сильный ветер
«Чикаго Файр» выиграл у «Монреаля» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона MLS.
«Огненные», играя в большинстве, победили благодаря двум голам в компенсированное время. Решающий мяч на 99-й минут забил футболист сборной США Келлин Акоста.
Полузащитник получил пас от вратаря и выполнил подачу со своей половины поля, но в дело вмешался сильный ветер — мяч отнесло в сторону ворот, где вратарь не сумел справиться с ситуацией и отбил его в собственные ворота.
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