Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины принес команде MLS победу
Major League Soccer
17 марта 2024, 09:17 |
772
1

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины принес команде MLS победу

Келлину Акосте из «Чикаго Файр» помог сильный ветер

17 марта 2024, 09:17 |
772
1
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины принес команде MLS победу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Чикаго Файр» выиграл у «Монреаля» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона MLS.

«Огненные», играя в большинстве, победили благодаря двум голам в компенсированное время. Решающий мяч на 99-й минут забил футболист сборной США Келлин Акоста.

Полузащитник получил пас от вратаря и выполнил подачу со своей половины поля, но в дело вмешался сильный ветер — мяч отнесло в сторону ворот, где вратарь не сумел справиться с ситуацией и отбил его в собственные ворота.

По теме:
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Лига 1. Ницца обошла Ланс и поднялась в зону Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0. Дубль Бернарду Силвы. Видео голов и обзор
Чикаго Файр Монреаль Импакт Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор
Источник YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 17 марта 2024, 09:17 0
Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч с участием звездного украинского вингера

Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Футбол | 16 марта 2024, 11:36 9
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши

У Тараса Романчука будет шанс дебютировать за сборную Польши на официальном уровне

Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2024, 11:25
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 17.03.2024, 00:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Никто раньше не выходил в шесть полуфиналов Кубка подряд»
Футбол | 17.03.2024, 05:20
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Никто раньше не выходил в шесть полуфиналов Кубка подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Никто раньше не выходил в шесть полуфиналов Кубка подряд»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
west-ukr5555
Гол забив вітер.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 8
Футбол
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 08:15 11
Теннис
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
16.03.2024, 07:31
Теннис
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 7
Футбол
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
16.03.2024, 22:13 13
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
16.03.2024, 17:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем