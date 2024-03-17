Дарья Снигур – Тереза Валентова. Финал в Ржичанах. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча за трофей на турнира ITF W75 в Чехии
17 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 135) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Ржичанах (Чехия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В финале соревнований украинка сыграет против 17-летней местной девушки Терезы Валентовой (WTA 557). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Это будет первый очный поединок между Дарьей и Терезой.
Отметим, что Снигур посеяна под первым номером на этом 75-тысячнике. Для Дарьи это будет первый финал в сезоне.
Винстрик Валентовой составляет 13 матчей (+1 отказ от соперницы до начала поединка). На ее счету два трофея на 15-тысячниках в Монастире.
Видеотрансляция матча будет добавлена чуть позже...
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