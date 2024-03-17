Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Тереза Валентова. Финал в Ржичанах. Смотреть онлайн. LIVE
ITF
17 марта 2024, 09:10 |
151
1

Дарья Снигур – Тереза Валентова. Финал в Ржичанах. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча за трофей на турнира ITF W75 в Чехии

17 марта 2024, 09:10 |
151
1
Дарья Снигур – Тереза Валентова. Финал в Ржичанах. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

17 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 135) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Ржичанах (Чехия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале соревнований украинка сыграет против 17-летней местной девушки Терезы Валентовой (WTA 557). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый очный поединок между Дарьей и Терезой.

Отметим, что Снигур посеяна под первым номером на этом 75-тысячнике. Для Дарьи это будет первый финал в сезоне.

Винстрик Валентовой составляет 13 матчей (+1 отказ от соперницы до начала поединка). На ее счету два трофея на 15-тысячниках в Монастире.

Видеотрансляция матча будет добавлена чуть позже...

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Снигур вышла в первый финал в сезоне
Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии
Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей на турнире в Чехии
ITF Ржичаны Дарья Снигур Тереза Валентова смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа
Бокс | 17 марта 2024, 05:55 2
Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа
Диллиан Уайт возвращается. Хочет титул и претендует на Джошуа

Но важно, в какой он будет форме

Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Футбол | 16 марта 2024, 11:36 9
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши

У Тараса Романчука будет шанс дебютировать за сборную Польши на официальном уровне

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 17.03.2024, 00:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бокс | 16.03.2024, 18:04
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2024, 08:15
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Це  все одно як лякати Ігу трофеями Фрухвіртової, чи Андрєєвої.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
16.03.2024, 17:40
Футбол
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 02:20 37
Теннис
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
15.03.2024, 10:40 4
Теннис
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
16.03.2024, 07:02 2
Футбол
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 3
Футбол
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
15.03.2024, 20:01 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем