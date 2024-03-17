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Кубок Англии
17 марта 2024, 05:40 | Обновлено 17 марта 2024, 06:18
68
0

Эдди ХАУ: «Надеемся завершить сезон на высоте»

Тренер «Ньюкасла» прокомментировал вылет из Кубка Англии.

17 марта 2024, 05:40 | Обновлено 17 марта 2024, 06:18
68
0
Эдди ХАУ: «Надеемся завершить сезон на высоте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о вылете «сорок» из Кубка Англии от «Манчестер Сити» (0:2).

«Мы пытались сделать все возможное, чтобы заставить их совершать ошибки, но они этого не сделали. Они были очень хорошие. То, что мы пропустили два гола, не помогло нашему делу.

Это было тяжелое сражение. Мы преодолевали большую часть поля, но когда у нас были моменты, не хватило последнего паса.

Разница в их техническом качестве и игроках, умеющих выходить из затруднительных ситуаций – это на самом высоком уровне. Мы стараемся достичь их уровня.

У нас осталось 10 серьезных игр, и мы всего на несколько очков ниже седьмого места, поэтому мы надеемся завершить сезон на высоте», – сказал Хау.

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Ньюкасл Кубок Англии по футболу пресс-конференция Манчестер Сити Манчестер Сити - Ньюкасл Эдди Хау
Источник BBC
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