Артем КИЧАК: «Счастливы, что прервали полосу невезения в игре с Полесьем»

Сегодня в поединке 21 тура чемпионата УПЛ «Оболонь» взяла верх над «Полесьем» (1:0) и несколько улучшила свое положение.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь киевлян Артем Кичак рассказал, наиграли ли сегодня хозяева на победу:

– Для нас, как и для «Полесья», этот матч был очень важен. Мы ведем борьбу за выживание, гости – за еврокубковую зону. Поэтому настрой с обеих сторон была максимальным. Этим, в конце концов, можно объяснить большое количество предупреждений.

– Однако на ход событий на футбольном поле повлияло то, что уже в дебюте гости оказались в меньшинстве.

– По-моему, красная карточка Чоботенко была справедлива. Прекрасно отдаю себе отчет, что соперники вынуждены были сразу изменить тактику, также понятно, что играть почти весь поединок в меньшинстве – очень сложно. Однако футбол тем и интересен, что возникают такие игровые ситуации.

Что касается «Оболони», то мы четко придерживались тренерской установки: с первых минут действовать агрессивно, компактно и усложнить гостям контроль мяча. Считаю, что мы с этой задачей справились.

– По-твоему, результат противостояния закономерен?

– «Оболонь» наиграла на победу. Пригодилось не только удаление соперника, но и забитый на 10-й минуте гол Черненко. Гости лишь в конце первого тайма несколько перехватили инициативу, но перерыв пошел нам на пользу. Наш тренер Валерий Иващенко указал, как не надо действовать и во втором тайме у «Полесья» не было шансов спастись. По крайней мере, я не помню ни одного момента, где приходилось бы выручать.

– Кстати, чем можешь объяснить, что в весенней части сезона ворота «Оболони» защищал Федоровский?

– Таким было решение тренерского штаба. Мое дело быть в боевой готовности. Сегодня пост №1 уже доверили мне.

– Ты акцентировал внимание на том, что сегодня для обеих команд матч был как финальный.

– Мне не корректно комментировать последние неудачи «Полесья», что касается «Оболони», то мы заслуживали лучшего участия. Должны были побеждать «Черноморец» и не проигрывать «Кривбассу» и «Днепру-1». Счастливы, что удалось прервать эту полосу невезения. Победа над «Полесьем» еще больше обострит борьбу в нижней части турнирной таблицы.