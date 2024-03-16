Фулхэм сенсационно деклассировал Тоттенхэм в лондонском дерби
«Дачники» разгромили «шпор» со счетом 3:0
Сегодня, 16 марта, состоялся матч 29-го тура АПЛ между лондонскими «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом».
Матч прошел на стадионе «Крейвен Коттедж».
«Дачники» одержали сенсационную победу над более именитым соперником. Голы за хозяев сегодня забивали Родригу Муниз (дубль) и Лукич.
«Шпоры» упустили возможность выйти на четвертое место в АПЛ, и продолжают отставать от «Астон Виллы» у которой на два очка больше. «Фулхэм» идет 12-м с 38 баллами.
АПЛ. 29-й тур, 16 марта
Фулхэм – Тоттенхэм – 3:0
Голы: Родригу Муниз, 42, 61, Лукич, 49.
Defeat at Craven Cottage. pic.twitter.com/R2P0iiDVK2— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 16, 2024
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