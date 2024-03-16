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Англия
16 марта 2024, 21:59 | Обновлено 16 марта 2024, 22:27
236
1

Фулхэм сенсационно деклассировал Тоттенхэм в лондонском дерби

«Дачники» разгромили «шпор» со счетом 3:0

16 марта 2024, 21:59 | Обновлено 16 марта 2024, 22:27
236
1
Фулхэм сенсационно деклассировал Тоттенхэм в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Сегодня, 16 марта, состоялся матч 29-го тура АПЛ между лондонскими «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом».

Матч прошел на стадионе «Крейвен Коттедж».

«Дачники» одержали сенсационную победу над более именитым соперником. Голы за хозяев сегодня забивали Родригу Муниз (дубль) и Лукич.

«Шпоры» упустили возможность выйти на четвертое место в АПЛ, и продолжают отставать от «Астон Виллы» у которой на два очка больше. «Фулхэм» идет 12-м с 38 баллами.

АПЛ. 29-й тур, 16 марта

Фулхэм – Тоттенхэм – 3:0
Голы: Родригу Муниз, 42, 61, Лукич, 49.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Вернули МЮ 3 очка.)
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