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  4. Тренер Колоса: «Сложно давать комментарий»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 21:27 |
526
1

Тренер Колоса: «Сложно давать комментарий»

Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Кривбасса»

16 марта 2024, 21:27 |
526
1
Тренер Колоса: «Сложно давать комментарий»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Кривбасса» (1:0) в матче 21-го тура УПЛ:

«Сложно давать комментарий, все же сейчас берут верх эмоции, потому что мы пропустили уже в добавленное время. Конечно, это где-то влияет на оценку ситуации. Как мне показалось, игра получилась динамичной. Пожалуй, острые моменты создал «Кривбасс», но мы старались не отсиживаться в обороне и играть в контригру. Где-то нам это удавалось, удавались переходы, но не было логического завершения. Скажем так, это наши внутренние вопросы.

Я вижу, над чем надо работать и вижу, чего нам не хватает. Так как игра складывалась, я считаю, что мы ее правильно построили. «Кривбассу» было непросто против нас. Но все же не хватает моментов, остроты впереди. Если бы наши игроки еще добегали до тех зон, куда доходят мячи и откуда забиваются голы... Опять же, пока нам не удается добиться этого с теми игроками, которые есть. Поэтому так, возможно хаотично немного, но все же эмоции берут верх».

После этого поражения в активе «Колоса» остается 24 очка в 20 матчах, что позволяет команде занимать лишь 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос Ярослав Вишняк пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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 Такі команди як Колос, Оболонь вбивають всю красу, яка є у футболі 
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