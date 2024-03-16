Тренер Колоса: «Сложно давать комментарий»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Кривбасса» (1:0) в матче 21-го тура УПЛ:

«Сложно давать комментарий, все же сейчас берут верх эмоции, потому что мы пропустили уже в добавленное время. Конечно, это где-то влияет на оценку ситуации. Как мне показалось, игра получилась динамичной. Пожалуй, острые моменты создал «Кривбасс», но мы старались не отсиживаться в обороне и играть в контригру. Где-то нам это удавалось, удавались переходы, но не было логического завершения. Скажем так, это наши внутренние вопросы.

Я вижу, над чем надо работать и вижу, чего нам не хватает. Так как игра складывалась, я считаю, что мы ее правильно построили. «Кривбассу» было непросто против нас. Но все же не хватает моментов, остроты впереди. Если бы наши игроки еще добегали до тех зон, куда доходят мячи и откуда забиваются голы... Опять же, пока нам не удается добиться этого с теми игроками, которые есть. Поэтому так, возможно хаотично немного, но все же эмоции берут верх».

После этого поражения в активе «Колоса» остается 24 очка в 20 матчах, что позволяет команде занимать лишь 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.