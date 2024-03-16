Кубок Англии16 марта 2024, 20:44 |
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ВИДЕО. Клопп высказался о жеребьевке ЛЕ и матче против МЮ
Завтра состоится Северо-западное дерби АПЛ
16 марта 2024, 20:44 |
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17 марта на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/4 финала кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об этом матче и также прокомментировал жеребьевку Лиги Европы, по итогам которой «красные» в четвертьфинале сыграют против «Аталанты».
ВИДЕО. Клопп высказался о жеребьевке ЛЕ и матче против МЮ
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