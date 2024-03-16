17 марта на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/4 финала кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об этом матче и также прокомментировал жеребьевку Лиги Европы, по итогам которой «красные» в четвертьфинале сыграют против «Аталанты».

ВИДЕО. Клопп высказался о жеребьевке ЛЕ и матче против МЮ