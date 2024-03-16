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  4. У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны
Испания
16 марта 2024, 20:11 |
2349
0

У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны

Украинский вратарь «Реала» пропустил дважды

16 марта 2024, 20:11 |
2349
0
У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 марта 2024 года, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и мадридским «Реалом». Победу со счетом 4:2 одержали гости.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин, для которого этот старт стал уже одиннадцатым подряд. Он провел на поле весь матч, совершил 2 сейва, но пропустил 2 гола. Выступление 25-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 6.9 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан Винисиус Жуниор, который оформил дубль и получил оценку 8.9.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Винисиус Жуниор Осасуна - Реал оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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