У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны
Украинский вратарь «Реала» пропустил дважды
Сегодня, 16 марта 2024 года, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и мадридским «Реалом». Победу со счетом 4:2 одержали гости.
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В стартовом составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин, для которого этот старт стал уже одиннадцатым подряд. Он провел на поле весь матч, совершил 2 сейва, но пропустил 2 гола. Выступление 25-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 6.9 баллов из 10 возможных.
Лучшим игроком встречи был признан Винисиус Жуниор, который оформил дубль и получил оценку 8.9.
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