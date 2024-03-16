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  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Рух качественно выполнил свою работу»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 19:42 |
198
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Рух качественно выполнил свою работу»

Полузащитник «Руха» о победе над «Металлистом 1925»

16 марта 2024, 19:42 |
198
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Рух качественно выполнил свою работу»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Сегодня в поединке 21 тура чемпионата УПЛ «Рух» в гостях сокрушил «Металлист 1925» (4:1) и закрепился в главной группе.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua полузащитник львовян Денис Пидгурский рассказал, что помогло гостям уже после первого тайма снять с повестки дня вопрос о победителе:

– Мы очень серьезно готовились к этому противостоянию. «Металлист 1925» – команда со своим стилем, где на первых ролях – опытные исполнители. А с появлением нового рулевого – Виктора Скрипника харьковчане в середине поля часто пользуются, так называемым «ромбом» для наступления по центру. Вот почему надо было усложнить номинальным хозяевам контроль мяча, а своей интенсивностью заставить их ошибаться. На мой взгляд, это нам удалось. Первый тайм гости провели, как говорится, на одном дыхании, не позволив слобожанцам продемонстрировать свои «козыри». Если откровенно, то думал, что будет тяжелее.

– Ты сегодня впервые был капитаном «Руха», кто был инициатором этого выбора?

– Тренерский штаб. Это было вынужденное решение, ведь Марко Сапуга и Юрий Климчук, которые ранее выводили команду на поле, сейчас не играют из-за травм. Видимо, на мое назначение повлияло то, что в «Рухе» (U-19) именно я был капитаном.

– А ты человек не суеверный? Потому что что-то «Руху» с капитанами не везет, что не травма, то очень серьезная.

– Я этим не занимаюсь. Это – футбол, где, к сожалению, есть место и травмам. Поэтому только желаю Сапуге и Климчуку как можно скорее вернуться в строй.

– Ты действуешь на позиции Сапуги – в опорной зоне полузащиты, как так случилось, что на 34-й минуте мяч в третий раз после твоего удара оказался в сетке ворот?

– В этом эпизоде гости высоко прессинговали, я перехватил передачу на Дениса Гармаша и увидел, что есть свободный коридор. Почему меня никто из соперников не встречал лучше поинтересоваться у них.

– Львовяне могли бы победить с еще большим счетом, если бы не удаление в начале второго тайма Виталия Романа.

– Все же, главное, что «Рух» получил важную победу. Что касается фола Виталия, то это был игровой эпизод, так может случиться с каждым.

– Одержав третью победу подряд «Рух» почти вплотную приблизился к еврокубковой зоне.

– Мы стараемся часто не заглядывать в турнирную таблицу. Все самое интересное еще впереди, в каждом матче «Рух» играет на победу. Что из этого получится – увидим на финише.

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Источник Sport.ua
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