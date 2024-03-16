Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Металлист 1925 имеет очень хорошего тренера»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 20:45 |
48
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Металлист 1925 имеет очень хорошего тренера»

Полузащитник «Руха» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

16 марта 2024, 20:45 |
48
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Металлист 1925 имеет очень хорошего тренера»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (4:1) в матче 21-го тура УПЛ:

«Эмоции очень положительные, ведь мы ехали за победой, настраивались на положительный результат и получили его. Команда была готова к тому, как будет играть «Металлист 1925» – их схема с ромбом непривычна для украинского футбола. Однако мы изучили их действия и нам удалось использовать свои сильные стороны – благодаря этому и победили.

«Рух» пытается высоко прессинговать соперника. В эпизоде с моим голом я прочитал передачу в центре поля, вступил в отбор, протянул мяч к воротам, а там уже решил пробить и удалось забить.

Что касается соперника, то хочу отметить эту команду. «Металлист 1925» имеет очень хорошего тренера и интересный игровой стиль, но пока им не везет. Впрочем, я уверен, что они сохранят прописку в УПЛ, ведь там качественные игроки. Если у них все удастся, то уже в следующем сезоне это будет очень опасный оппонент.

Мы хотим забивать как можно больше голов, ведь в конце сезона это может сыграть большую роль при подсчете очков и позволит иметь хороший баланс и разницу голов. Благодаря этому можно претендовать на высшие места. После игры ребята поздравили друг друга, также к нам в раздевалку зашло руководство клуба и тоже нас поздравило. Все очень радуются таким результатам».

По теме:
Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Рух качественно выполнил свою работу»
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Денис Пидгурский
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Футбол | 16 марта 2024, 07:02 2
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина

Андрей может заменить легендарного Нойера в «Баварии»

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 16 марта 2024, 03:15 6
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны
Футбол | 16.03.2024, 20:11
У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны
У кого 8.9? Стала известна оценка Лунина за игру против Осасуны
Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»
Футбол | 16.03.2024, 18:08
Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»
Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Футбол | 15.03.2024, 20:23
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
14.03.2024, 19:47 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
15.03.2024, 15:42 2
Хоккей
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 3
Бокс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 06:05 1
Теннис
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
14.03.2024, 16:39 27
Футбол
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем