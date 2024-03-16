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Кубок Англии
16 марта 2024, 18:58 |
238
0

Удивят ли чемпионов? Стали известны составы на матч Ман Сити – Ньюкасл

Поединок начнется в 19:30

16 марта 2024, 18:58 |
238
0
Удивят ли чемпионов? Стали известны составы на матч Ман Сити – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Ман Сити – Ньюкасл

В субботу, 16 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Холанд.

Ньюкасл: Дубравка, Шер, Ласселс, Ботман, Берн, Мерфи, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок, Гордон, Исак.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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