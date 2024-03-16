Удивят ли чемпионов? Стали известны составы на матч Ман Сити – Ньюкасл
Поединок начнется в 19:30
В субботу, 16 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.
Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Холанд.
Ньюкасл: Дубравка, Шер, Ласселс, Ботман, Берн, Мерфи, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок, Гордон, Исак.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
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