Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Хетафе – Жирона

Сегодня, 16 марта, «Хетафе» на своем домашнем стадионе в матче двадцать девятого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков пропускает игру из-за травмы.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Хетафе»: Сория, Сантьяго, Альдерете, Альварес, Джене, Иглесиас, Родригес, Милья, Мориба, Максимович, Гринвуд.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Хуанпе, Блинд, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Коуту, Савио, Порту, Мартин, Довбик.