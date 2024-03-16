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Испания
16 марта 2024, 18:33 | Обновлено 16 марта 2024, 18:35
2089
0

Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Хетафе – Жирона

Матч 29-го тура Ла Лиги начнется в 19:30

16 марта 2024, 18:33 | Обновлено 16 марта 2024, 18:35
2089
0
Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Хетафе – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 марта, «Хетафе» на своем домашнем стадионе в матче двадцать девятого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков пропускает игру из-за травмы.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Хетафе»: Сория, Сантьяго, Альдерете, Альварес, Джене, Иглесиас, Родригес, Милья, Мориба, Максимович, Гринвуд.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Хуанпе, Блинд, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Коуту, Савио, Порту, Мартин, Довбик.

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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик стартовые составы Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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