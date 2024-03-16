Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Хетафе – Жирона
Матч 29-го тура Ла Лиги начнется в 19:30
Сегодня, 16 марта, «Хетафе» на своем домашнем стадионе в матче двадцать девятого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков пропускает игру из-за травмы.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Хетафе»: Сория, Сантьяго, Альдерете, Альварес, Джене, Иглесиас, Родригес, Милья, Мориба, Максимович, Гринвуд.
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Хуанпе, Блинд, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Коуту, Савио, Порту, Мартин, Довбик.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GetafeGirona pic.twitter.com/ulyQpBKBwn— Girona FC (@GironaFC) March 16, 2024
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