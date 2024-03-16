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  4. Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 18:08 | Обновлено 16 марта 2024, 18:48
2454
7

Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»

Вратарь «Александрии» вспомнил, как 7 месяцев бесплатно играл за «Зарю»

16 марта 2024, 18:08 | Обновлено 16 марта 2024, 18:48
2454
7
Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»
ФК Заря. Никита Шевченко

Вратарь «Александрии» Никита Шевченко рассказал, как 7 месяцев бесплатно играл за луганскую «Зарю».

– В 2014 году «Заря» прошла хороший путь в Лиге Европы, где остановилась лишь в последнем раунде отбора, уступив «Фейеноорду» (1:1, 3:4). При этом, как известно, в клубе было тяжелое финансовое положение.

– Вся эта ситуация нас тогда сплотила. Мы были настроены и не ударили в грязь лицом. Мы переехали, деньги перестали платить. С женой одними из первых нашли квартиру. Собирались деньгами, покупали макароны и всей командой с семьями проводили время у нас дома. Все объединились вокруг одной цели и поперли.

– Тогда ходили слухи, что из-за огромных задолженностей команда даже однажды не хотела выходить на матч УПЛ. Это правда?

– Такое было неоднократно. Были задолженности по пять-шесть месяцев. Лично у меня максимально доходило до семи месяцев. У всех семьи, которые надо кормить. Нас же называют «кормильцами». Сначала мы собрались командой и вроде бы приняли решение. Потом Николаевич пришел, с ним также обсудили. Пришли к выводу, что, даже несмотря на тяжелую ситуацию в стране, не можем больше играть бесплатно. Однако большинство футболистов в Украине – это «терпилы». Мы все терпим. Ну, в итоге решили и дальше терпеть.

Ранее Никита Шевченко рассказал, как президент «Зари» Евгений Геллер «кинул» его на зарплату и премию.

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чемпионат Украины по футболу Никита Шевченко Александрия Украинская Премьер-лига Заря Луганск зарплаты финансы долги
Источник Украинский футбол
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Комментарии 7
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Alex196
Противно это читать как они макароны покупают Футболисты получают в месяц как на заводе в год .минимум 10 тысяч евро а многие больше .Это более 400 тысяч гривен в месяц .На заводе 20 25 тысяч в месяц 
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+5
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GloryUkraine
Типове лице футболіста-терпіли.
Навіщо публікувати таке інтерв'ю?
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0
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Golhrenshtanga
А жены ихние не пробовали на роботу устроиться?
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0
14greasy
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