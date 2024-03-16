Никита ШЕВЧЕНКО: «Большинство футболистов в Украине – это терпилы»

Вратарь «Александрии» Никита Шевченко рассказал, как 7 месяцев бесплатно играл за луганскую «Зарю».

– В 2014 году «Заря» прошла хороший путь в Лиге Европы, где остановилась лишь в последнем раунде отбора, уступив «Фейеноорду» (1:1, 3:4). При этом, как известно, в клубе было тяжелое финансовое положение.

– Вся эта ситуация нас тогда сплотила. Мы были настроены и не ударили в грязь лицом. Мы переехали, деньги перестали платить. С женой одними из первых нашли квартиру. Собирались деньгами, покупали макароны и всей командой с семьями проводили время у нас дома. Все объединились вокруг одной цели и поперли.

– Тогда ходили слухи, что из-за огромных задолженностей команда даже однажды не хотела выходить на матч УПЛ. Это правда?

– Такое было неоднократно. Были задолженности по пять-шесть месяцев. Лично у меня максимально доходило до семи месяцев. У всех семьи, которые надо кормить. Нас же называют «кормильцами». Сначала мы собрались командой и вроде бы приняли решение. Потом Николаевич пришел, с ним также обсудили. Пришли к выводу, что, даже несмотря на тяжелую ситуацию в стране, не можем больше играть бесплатно. Однако большинство футболистов в Украине – это «терпилы». Мы все терпим. Ну, в итоге решили и дальше терпеть.

Ранее Никита Шевченко рассказал, как президент «Зари» Евгений Геллер «кинул» его на зарплату и премию.