Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер не имеет других вариантов, кроме как выиграть УПЛ»

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал ничью в товарищеском матче против львовских «Карпат» (2:2).

– Лассина, как прокомментируешь товарищеский матч с «Карпатами»? Что скажешь об игре «Шахтера» и собственных действиях?

– Такие матчи очень полезны для приобретения кондиций, особенно для футболистов, которые не играют много. Спарринг был тяжелым, нам не удалось выступить хорошо, однако главный акцент был на кондициях, и этим мы довольны. Однако, безусловно, можем лучше.

– Ты впервые отыграл 90 минут. Как чувствуешь себя и что скажешь о своей физической форме, ведь, по мнению Мистера, ты способен на большее?

– Конечно, я могу сделать больше. Впервые сыграл 90 минут, очень рад и хочу усерднее работать, помогать команде. Когда буду находиться в хорошей физической форме, смогу показать больше хороших моментов на поле.

– Мы увидели большую мотивацию в твоих глазах. Что сейчас мотивирует?

– Как и для каждого игрока, речь идет об уверенности, а еще влияет то, как играет команда. Я счастлив быть здесь, можете увидеть это на моем лице. И это все – просто радость. Все хорошо.

– Возможно, тебя также вдохновляет семья?

– Конечно, у меня родился первый ребенок! Это замечательно, дает дополнительную мотивацию. Появляется больше ответственности: ты играешь не только для себя, но и для всей семьи, и должен быть для нее примером.

– Из-за травмы ты не мог играть в чемпионате Украины в условиях войны. Что скажешь об УПЛ?

– Становится труднее, все команды становятся сильнее. Когда я приехал сюда, было противостояние между «Динамо» и «Шахтером», а сейчас конкурирует больше команд – «Днепр-1», «Заря», «Кривбасс». Конкуренция растет, поэтому нам полезно готовиться, чтобы иметь больше шансов.

– Каковы шансы «Шахтера» на чемпионство?

– У «Шахтера» всегда большие шансы стать чемпионом, и мы здесь для этого. У нас нет других вариантов, кроме как выиграть титул. Мы готовы и двигаемся дальше.

– Расскажи о своих планах. Отправляешься в национальную сборную?

– Да, еду в сборную. Возможно, смогу увидеть семью.