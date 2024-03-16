Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер не имеет других вариантов, кроме как выиграть УПЛ»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 17:46 | Обновлено 16 марта 2024, 18:41
271
2

Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер не имеет других вариантов, кроме как выиграть УПЛ»

Нападающий «Шахтера» прокомментировал ничью против «Карпат»

16 марта 2024, 17:46 | Обновлено 16 марта 2024, 18:41
271
2
Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер не имеет других вариантов, кроме как выиграть УПЛ»
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал ничью в товарищеском матче против львовских «Карпат» (2:2).

– Лассина, как прокомментируешь товарищеский матч с «Карпатами»? Что скажешь об игре «Шахтера» и собственных действиях?

– Такие матчи очень полезны для приобретения кондиций, особенно для футболистов, которые не играют много. Спарринг был тяжелым, нам не удалось выступить хорошо, однако главный акцент был на кондициях, и этим мы довольны. Однако, безусловно, можем лучше.

– Ты впервые отыграл 90 минут. Как чувствуешь себя и что скажешь о своей физической форме, ведь, по мнению Мистера, ты способен на большее?

– Конечно, я могу сделать больше. Впервые сыграл 90 минут, очень рад и хочу усерднее работать, помогать команде. Когда буду находиться в хорошей физической форме, смогу показать больше хороших моментов на поле.

– Мы увидели большую мотивацию в твоих глазах. Что сейчас мотивирует?

– Как и для каждого игрока, речь идет об уверенности, а еще влияет то, как играет команда. Я счастлив быть здесь, можете увидеть это на моем лице. И это все – просто радость. Все хорошо.

– Возможно, тебя также вдохновляет семья?

– Конечно, у меня родился первый ребенок! Это замечательно, дает дополнительную мотивацию. Появляется больше ответственности: ты играешь не только для себя, но и для всей семьи, и должен быть для нее примером.

– Из-за травмы ты не мог играть в чемпионате Украины в условиях войны. Что скажешь об УПЛ?

– Становится труднее, все команды становятся сильнее. Когда я приехал сюда, было противостояние между «Динамо» и «Шахтером», а сейчас конкурирует больше команд – «Днепр-1», «Заря», «Кривбасс». Конкуренция растет, поэтому нам полезно готовиться, чтобы иметь больше шансов.

– Каковы шансы «Шахтера» на чемпионство?

– У «Шахтера» всегда большие шансы стать чемпионом, и мы здесь для этого. У нас нет других вариантов, кроме как выиграть титул. Мы готовы и двигаемся дальше.

– Расскажи о своих планах. Отправляешься в национальную сборную?

– Да, еду в сборную. Возможно, смогу увидеть семью.

По теме:
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Будет штраф? Тренер Полесья проигнорировал пресс-конференцию после игры
Оболонь – Полесье – 1:0. Как Черненко пивоварам победу принес. Видеообзор
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Карпаты - Шахтер Лассина Траоре
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 марта 2024, 16:05 7
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Для подтверждения чемпионских амбиций криворожцам нужно будет сломать крепкую ковалевскую защиту

Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
Биатлон | 15 марта 2024, 20:01 14
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё

Украинец избежал штрафных кругов

Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Футбол | 16.03.2024, 07:02
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Теннис | 16.03.2024, 07:31
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух провел два совершенно разных тайма»
Футбол | 16.03.2024, 17:07
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух провел два совершенно разных тайма»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух провел два совершенно разных тайма»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
14greasy
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
-1
Лига конференций без динамо
Конечно действующий чемпион выиграет снова чемпионат и кубок еще 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 02:20 36
Теннис
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 06:05 1
Теннис
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
16.03.2024, 11:25 2
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
16.03.2024, 03:15 6
Футбол
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
15.03.2024, 14:15 16
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
14.03.2024, 16:39 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем