ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча

В субботу, 16 марта, проходит матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Осасуна» и «Реал».

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Игра проходит на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил уже на 7-й минуте. До этого «королевский» клуб успел открыть счет в матче на 4-й усилиями Винисиуса Жуниора.

Этот гол стал для Лунина 18-м пропущенным в этом сезоне.

ВИДЕО. Лунин пропустил от Осассуны уже на 7-й минуте матча (плеер ожидается со временем)