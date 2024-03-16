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  4. ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
Испания
16 марта 2024, 17:40 |
567
0

ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча

Андрей пропустил 18 гол в этом сезоне

16 марта 2024, 17:40 |
567
0
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, проходит матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Осасуна» и «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил уже на 7-й минуте. До этого «королевский» клуб успел открыть счет в матче на 4-й усилиями Винисиуса Жуниора.

Этот гол стал для Лунина 18-м пропущенным в этом сезоне.

ВИДЕО. Лунин пропустил от Осассуны уже на 7-й минуте матча (плеер ожидается со временем)

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Источник Sport.ua
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