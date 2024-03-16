ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
Андрей пропустил 18 гол в этом сезоне
В субботу, 16 марта, проходит матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Осасуна» и «Реал».
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Игра проходит на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил уже на 7-й минуте. До этого «королевский» клуб успел открыть счет в матче на 4-й усилиями Винисиуса Жуниора.
Этот гол стал для Лунина 18-м пропущенным в этом сезоне.
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осассуны уже на 7-й минуте матча (плеер ожидается со временем)
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