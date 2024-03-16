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  4. Рустам ХУДЖАМОВ: «Наши голкиперы немного устали»
Чемпионат Европы
16 марта 2024, 17:34 |
189
0

Рустам ХУДЖАМОВ: «Наши голкиперы немного устали»

Тренер сборной Украины – о работе вратарей команды

16 марта 2024, 17:34 |
189
0
Рустам ХУДЖАМОВ: «Наши голкиперы немного устали»
Instagram. Рустам Худжамов

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о работе голкиперов в процессе подготовки команды к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта):

«Главный тренер приобщает к работе всех голкиперов. Ребята многое отрабатывали игру ногами, ведь это очень важно в современном футболе. Когда-то я общался с тренером вратарей «Реала», и он сказал, что очень классно, когда есть постоянная связь между главным тренером и тренером вратарей. У нас в команде он есть.

У каждой команды есть свои специфические ключики, которые она подбирает для обороны соперника, более или менее выраженные. Потому вратарь должен быть готов ко всему и понимать, как будет атаковать следующий противник. И мы, конечно, можем к этому подготовиться. Хотя на первом занятии наши голкиперы немного устали, но работали на батарее в 105 процентов. Ничего, отдохнут и завтра проведут еще один интенсивный день».

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Рустам Худжамов сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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