Рустам ХУДЖАМОВ: «Наши голкиперы немного устали»

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о работе голкиперов в процессе подготовки команды к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта):

«Главный тренер приобщает к работе всех голкиперов. Ребята многое отрабатывали игру ногами, ведь это очень важно в современном футболе. Когда-то я общался с тренером вратарей «Реала», и он сказал, что очень классно, когда есть постоянная связь между главным тренером и тренером вратарей. У нас в команде он есть.

У каждой команды есть свои специфические ключики, которые она подбирает для обороны соперника, более или менее выраженные. Потому вратарь должен быть готов ко всему и понимать, как будет атаковать следующий противник. И мы, конечно, можем к этому подготовиться. Хотя на первом занятии наши голкиперы немного устали, но работали на батарее в 105 процентов. Ничего, отдохнут и завтра проведут еще один интенсивный день».