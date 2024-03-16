Кривбасс – Колос. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 16 марта, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет ковалевский «Колос». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 9-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Ярослава Вишняка на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Лунев, Принс.

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Топалов, Ореховский, Ильин, Паулаускас.