Кривбасс – Колос. Стали известны стартовые составы
Матч 21-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 16 марта, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет ковалевский «Колос». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 9-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Ярослава Вишняка на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Лунев, Принс.
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Топалов, Ореховский, Ильин, Паулаускас.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Виктора Скрипника провалила первую половину игры, поэтому соперники отгрузили ей много голов
Александр не сказал ни слова, просто ухмыльнулся