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  4. Виктор СКРИПНИК: «Я не люблю говорить о действиях арбитров»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 16:20 |
759
1

Виктор СКРИПНИК: «Я не люблю говорить о действиях арбитров»

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Руха»

16 марта 2024, 16:20 |
759
1
Виктор СКРИПНИК: «Я не люблю говорить о действиях арбитров»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от львовского «Руха» (1:4) в матче 21-го тура УПЛ.

– Как мы играли первый тайм, то все по делу. Когда поняли, как надо играть, то уже было поздно. Имеем то, что имеем. Никто не ждал от нас, что мы должны феерить. «Рух» мощная команда, которая борется за еврокубки, ребята играют много лет вместе. Все по делу...

– Пенальти в ворота вашей команды в начале игры. Согласны ли вы с решением арбитра?

– Это не моя компетенция, я не люблю говорить о действиях арбитров. Я смотрю на свою команду и трудно, когда ребята делают не то, о чем мы договаривались. Мы ожидали тяжелую игру, большое количество борьбы, которую мы проигрывали. Затем удаление у соперника, мяч мы начали держать, молодцы, что забили хотя бы гол. А в целом, все по делу.

– Это пенальти изменило ход событий и показалось, что команда подсела эмоционально. Согласны с этим?

– Наверное, игра меняется, если что-то случается на поле. Любой гол меняет игру, но еще было время. Пенальти – это пенальти, но это не так трагично, но не в нашем случае сегодня.

– Играла ли сегодня команда по Вашей схеме «ромб»?

– Моментами... В футбол играет не тактика против тактики, а те принципы, когда ты владеешь мячом или соперник. Когда мы были с мячом то были эпизодически в формации ромба, а так классические 4-4-2.

– Во время игры повреждения получил Ари Моура. Известно что с ним?

– Пока нет. Будем ждать вердикта врачей.

– Как морально вытягивать команду, девять туров без побед?

– Да как, будем еще больше работать и настраиваться на следующую игру. Это наш шанс себя реабилитировать.

После этого матча в активе «Металлиста 1925» остается 16 очков в 21 туре. Это позволяет харьковчанам занимать лишь 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Виктор Скрипник пресс-конференция
Источник ФК Металлист 1925
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