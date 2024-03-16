Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Осасуна – Реал
Испания
16 марта 2024, 15:52 |
789
0

Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Осасуна – Реал

Игра начнется в 17:15

16 марта 2024, 15:52 |
789
0
Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Осасуна – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

В стартовом составе мадридского клуба заявлен вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч станет уже одиннадцатым подряд в старте за «галактикос».

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

По теме:
Осасуна – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Михайличенко и Назаренко – в основе Полесья на матч с Оболонью
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Андрей Лунин Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Осасуна - Реал стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Футбол | 15 марта 2024, 17:06 9
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа

Возвращение голкипера ожидается после перерыва на матчи сборных

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 16 марта 2024, 03:15 6
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2024, 08:15
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 16.03.2024, 13:32
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.03.2024, 12:30
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 15
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
15.03.2024, 15:42 2
Хоккей
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
15.03.2024, 15:15 7
Футбол
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 09:20 5
Теннис
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
14.03.2024, 16:39 27
Футбол
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 22:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем