Испания16 марта 2024, 15:52 |
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Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Осасуна – Реал
Игра начнется в 17:15
16 марта 2024, 15:52 |
789
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В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.
В стартовом составе мадридского клуба заявлен вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч станет уже одиннадцатым подряд в старте за «галактикос».
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
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