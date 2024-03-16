Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Осасуна – Реал

В субботу, 16 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

В стартовом составе мадридского клуба заявлен вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч станет уже одиннадцатым подряд в старте за «галактикос».

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.